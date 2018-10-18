В Рязанской области пройдет гонка внедорожников по мотивам фильма «Кин-Дза-Дза»

В субботу, 20 октября, у села Долгинино Рязанской области в десятый раз пройдет гонка внедорожников. В этом году ее проведут по мотивам советского фильма «Кин-Дза-Дза».
Организаторы призвали участников пересмотреть картину перед стартом, чтобы понимать терминологию, которую будут использовать во время соревнований.
Лагерь для гонщиков откроется 19 октября. В субботу они пройдут техкомиссию, старт запланирован на 10 утра.
Участников (всего более 80 экипажей) разделят на пять классов автомобилей и на два класса квадроциклов. За восемь часов они должны будут собрать максимальное число контрольных точек, для поиска которых им дадут gps-координаты. Каждому экипажу потребуется навигатор.
Лучших гонщиков наградят ценными призами от партнеров мероприятия.
Для участия в мероприятии необходимо изучить регламент гонки и подать заявку на