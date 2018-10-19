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11:36, 19 октября 2018 1404

БК «Рязань» дебютировал в Суперлиге-2 с поражения

БК «Рязань» дебютировал в Суперлиге-2 с поражения

БК «Рязань» дебютировал в Суперлиге-2 с поражения. В пятницу, 18 октября, «зубры» проиграли в Туле «Арсеналу», сообщила клубная пресс-служба.

В первой четверти шла равная игра, однако в концовке хозяева оторвались и ушли на перерыв с преимуществом в шесть очков.

Во втором периоде рязанцы сравняли счет — 31:31, но после этого проиграли отрезок «-10».

В третьем периоде пытались догнать соперника, но перед заключительной десятиминуткой проигрывали 10 очков.

Последняя четверть осталась за рязанцами, но этого не хватило для победы.

Вторая игра в Туле пройдет в пятницу, 19 октября.

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