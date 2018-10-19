БК «Рязань» дебютировал в Суперлиге-2 с поражения. В пятницу, 18 октября, «зубры» проиграли в Туле «Арсеналу», сообщила клубная пресс-служба.
В первой четверти шла равная игра, однако в концовке хозяева оторвались и ушли на перерыв с преимуществом в шесть очков.
Во втором периоде рязанцы сравняли счет — 31:31, но после этого проиграли отрезок «-10».
В третьем периоде пытались догнать соперника, но перед заключительной десятиминуткой проигрывали 10 очков.
Последняя четверть осталась за рязанцами, но этого не хватило для победы.
Вторая игра в Туле пройдет в пятницу, 19 октября.