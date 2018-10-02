БК «Рязань» проиграл первый матч в сезоне. В понедельник, 1 октября, «зубры» уступили в четвертом туре квалификационного раунда Кубка России «Чебоксарским ястребам» со счетом 72:74.
Весь матч рязанцы проигрывали в счете. В первом периоде рывок 0:7 позволил хозяевам уйти на отдых с преимуществом +5. Вторую десятиминутку рязанцы также проиграли.
К концу третьей четверти зубры сократили отставание до трех очков, однако последняя четверть началась с проигрыша -10. К последней минуте встречи «зубры» приблизились к сопернику на расстояние одного очка — 72:73.
Хозяева в ответной атаке реализовали один штрафной, и у рязанцев было несколько секунд, чтобы перевести матч в овертайм или выиграть его. Однако «зубры» так и не смогли довести атаку до броска и потеряли мяч.
Судьба единственной путевки в плей-офф определится во вторник, 2 октября, в матче БК «Рязань» против «Тамбова».