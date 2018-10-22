В ЦПКиО предложили создать площадку для пляжного волейбола

В Центральном парке культуры и отдыха предложили сделать площадку для пляжного волейбола. С инициативой выступили спортсмены. Об этом в понедельник, 22 октября, на пресс-конференции рассказала председатель гордумы Юлия Рокотянская. Она назвала эту идею «интересной» и рассказала, что она ей «очень нравится».
«Мы постараемся внести все необходимые вещи в бюджет, чтобы ее реализовать», — отметила председатель гордумы.
Рокотянская также заметила, что желающих заниматься этим видом спорта много, а площадка позволит проводить даже всероссийские соревнования.