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17:39, 22 октября 2018 688

В ЦПКиО предложили создать площадку для пляжного волейбола

В ЦПКиО предложили создать площадку для пляжного волейбола

Фото: Pixabay.com

В Центральном парке культуры и отдыха предложили сделать площадку для пляжного волейбола. С инициативой выступили спортсмены. Об этом в понедельник, 22 октября, на пресс-конференции рассказала председатель гордумы Юлия Рокотянская. Она назвала эту идею «интересной» и рассказала, что она ей «очень нравится».

«Мы постараемся внести все необходимые вещи в бюджет, чтобы ее реализовать», — отметила председатель гордумы.

Рокотянская также заметила, что желающих заниматься этим видом спорта много, а площадка позволит проводить даже всероссийские соревнования.

© RZN.info

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