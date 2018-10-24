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12:25, 24 октября 2018 1475

«Рязань-ВДВ» завершила чемпионат ничьей с серебряным призером. Видео

«Рязань-ВДВ» завершила чемпионат ничьей с серебряным призером. Видео

«Рязань-ВДВ» завершила чемпионат ничьей с серебряным призером. Во вторник, 23 октября, матч «десантниц» с «Чертановом» завершился со счетом 1:1.

Оба гола зрители увидели в первом тайме. Счет открыла Елена Данилова после передачи Елены Морозовой, гости отыгрались усилиями Марины Кисконен.

Во втором тайме рязанцы имели много моментов для гола, но победить в последнем матче чемпионата команде не удалось.

После финального свистка весь коллектив «Рязани-ВДВ» надел чемпионские майки с золотым отливом и отпраздновал победу в турнире. Для футболисток провели цветочную церемонию, награждение пройдет позже в областном правительстве.

Благодаря ничьей «Чертаново» стало обладателем серебряных медалей. «Рязань-ВДВ» завершил чемпионат на первом месте, имея в активе 33 очка.

За 14 матчей клуб забил 21 гол и пропустил три. Второй год подряд лучшим бомбардиром стала «десантница» Елена Данилова с 11 мячами.

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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