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13:56, 25 октября 2018 556

ХК «Рязань» с минимальным счетом обыграл китайский «Ценг Тоу». Видео

ХК «Рязань» с минимальным счетом обыграл китайский «Ценг Тоу». Видео

ХК «Рязань» с минимальным счетом обыграл китайский «Ценг Тоу». В среду, 24 октября, «горожане» победили со счетом 1:0, сообщила клубная пресс-служба.

В первых двух периодах зрители не увидели заброшенных шайб. На 54-й минуте единственную в мачте забросил Игорь Игнатушкин, который воспользовался пасом Олега Попова.

После игры главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков отметил, что для команды это первый матч «на ноль» в сезоне.

«Дай бог, чтобы и вратарь наш, и вся команда так же успешно действовали в обороне и дальше. Но забрасывать, конечно, надо больше. А так — очень хороший матч, понравился, в напряжении держал. В третьем периоде игра, наверное, уже шла „до гола“. Хорошо, что в итоге мы выстояли», — заключил тренер.

После матча ХК «Рязань» набрал 18 очков и остался в зоне плей-офф.

Следующий матч «горожане» проведут 26 октября во ДС «Олимпийский» против китайского «КРС». Начало в 19:00.

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