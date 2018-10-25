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13:39, 25 октября 2018 587

Теннисисты рязанской академии получили стипендии Фонда Бориса Ельцина

Теннисисты рязанской академии получили стипендии Фонда Бориса Ельцина

Двое теннисистов рязанской академии имени Озерова получили стипендии Фонда Бориса Ельцина. Обладателями вознаграждения стали Егор Агафонов (в категории игроков до 16 лет) и Александр Бинда (в категории игроков до 17 лет).

Церемония награждения прошла 20 октября в Москве в рамках завершения турнира «ВТБ Кубок Кремля». В ней участвовали вдова Ельцина Наина, президент ФТР Шамиль Тарпищев, легенды российского тенниса Евгений Кафельников и Анастасия Мыскина.

«Эта награда — очень престижная для юных теннисистов, она мотивирует к дальнейшему развитию в любимом спорте», — отметили в пресс-службе академии.

Отмечается, что Президентский центр Ельцина ежегодно отбирает по несколько юношей и девушек в четырех возрастных группах (до 14, 15, 16 и 17 лет), которые получают стипендии Фонда.

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