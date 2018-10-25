Теннисисты рязанской академии получили стипендии Фонда Бориса Ельцина

Двое теннисистов рязанской академии имени Озерова получили стипендии Фонда Бориса Ельцина. Обладателями вознаграждения стали Егор Агафонов (в категории игроков до 16 лет) и Александр Бинда (в категории игроков до 17 лет).
Церемония награждения прошла 20 октября в Москве в рамках завершения турнира «ВТБ Кубок Кремля». В ней участвовали вдова Ельцина Наина, президент ФТР Шамиль Тарпищев, легенды российского тенниса Евгений Кафельников и Анастасия Мыскина.
«Эта награда — очень престижная для юных теннисистов, она мотивирует к дальнейшему развитию в любимом спорте», — отметили в пресс-службе академии.
Отмечается, что Президентский центр Ельцина ежегодно отбирает по несколько юношей и девушек в четырех возрастных группах (до 14, 15, 16 и 17 лет), которые получают стипендии Фонда.