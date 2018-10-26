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17:19, 26 октября 2018 1140

После ремонта в Рязани открылся подростковый шахматный клуб

После ремонта в Рязани открылся подростковый шахматный клуб

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 26 октября, в Рязани после ремонта открылся подростковый шахматный клуб «Факел», расположенный в детско-юношеском центре «Надежда».

Воспитанников и педагогов с этим событием поздравил и.о. мэра Сергей Карабасов. Он отметил, что на сегодняшний день в 43-х муниципальных учреждениях шахматами занимаются свыше десяти тысяч детей.

«Воспитанники шахматного клуба „Факел“ являются победителями и призерами областных и всероссийских соревнований. Клуб по праву стал одним из центров развития детских шахмат в нашем городе», — отметил глава администрации.

Он пожелал юным рязанцам успехов и подарил им билеты в цирк.

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