После ремонта в Рязани открылся подростковый шахматный клуб

В пятницу, 26 октября, в Рязани после ремонта открылся подростковый шахматный клуб «Факел», расположенный в детско-юношеском центре «Надежда».
Воспитанников и педагогов с этим событием поздравил и.о. мэра Сергей Карабасов. Он отметил, что на сегодняшний день в 43-х муниципальных учреждениях шахматами занимаются свыше десяти тысяч детей.
«Воспитанники шахматного клуба „Факел“ являются победителями и призерами областных и всероссийских соревнований. Клуб по праву стал одним из центров развития детских шахмат в нашем городе», — отметил глава администрации.
Он пожелал юным рязанцам успехов и подарил им билеты в цирк.