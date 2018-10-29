Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:47, 29 октября 2018 584

ХК «Рязань» обыграла команду из Китая по буллитам

ХК «Рязань» обыграла команду из Китая по буллитам

В пятницу, 26 октября, ХК «Рязань» в домашнем матче обыграла «КРС — ОЭРДЖИ» из Китая. Основное время и овертайм завершились вничью, «горожане» победили по серии буллитов, сообщила клубная пресс-служба.

Гостям удалось забросить первую шайбу во втором периоде. ХК «Рязань» в ответ попытались атаковать соперника, но удалось это сделать в третьем периоде — Владимир Карпов перехватил шайбу и в паре с Андреем Рукиным атаковал защитника.

Cчет 1:1 «дожил» до овертайма, а затем до серии буллитов, которая стала для ХК «Рязань» первой в нынешнем сезоне. Шайбы забили Артем Томилин, Иван Иванов, Петр Кочетков.

ХК «Рязань» набрал 20 очков в 17 матчах и теперь делит 14-15-е места с красноярским «Соколом».

Далее «горожане» отправятся в «турне» по маршруту Караганда («Сарыарка», 2 октября) — Усть-Каменогорск («Торпедо», 4 ноября) — Воскресенск («Химик», 6 ноября) — Москва («Звезда», 8 ноября).

Домашний матч рязанцы смогут увидеть 13 ноября, когда ХК «Рязань» сыграет с пермским «Молот-Прикамье».

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
11:53, 29 октября 2018
«Рязань-ВДВ» не удалось сделать «золотой дубль»
10:47, 29 октября 2018
ХК «Рязань» обыграла команду из Китая по буллитам
9:58, 29 октября 2018
Встреча ФК «Рязань» с «Сатурном» снова завершилась ничьей
13:56, 28 октября 2018
В уличном центре «Под мостом» прошел первый баскетбольный турнир «один на один»
19:58, 27 октября 2018
Рязанский боец Савилов проиграл бразильцу в Китае
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
14:28, 15 октября 2018 30 670
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 3
7:55, 19 октября 2018 28 238
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
16:06, 15 октября 2018 25 102
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 11
11:38, 26 октября 2018 24 385
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
16:15, 20 октября 2018 22 507
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 6
Все новости