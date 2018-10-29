ХК «Рязань» обыграла команду из Китая по буллитам

В пятницу, 26 октября, ХК «Рязань» в домашнем матче обыграла «КРС — ОЭРДЖИ» из Китая. Основное время и овертайм завершились вничью, «горожане» победили по серии буллитов, сообщила клубная пресс-служба.
Гостям удалось забросить первую шайбу во втором периоде. ХК «Рязань» в ответ попытались атаковать соперника, но удалось это сделать в третьем периоде — Владимир Карпов перехватил шайбу и в паре с Андреем Рукиным атаковал защитника.
Cчет 1:1 «дожил» до овертайма, а затем до серии буллитов, которая стала для ХК «Рязань» первой в нынешнем сезоне. Шайбы забили Артем Томилин, Иван Иванов, Петр Кочетков.
ХК «Рязань» набрал 20 очков в 17 матчах и теперь делит 14-15-е места с красноярским «Соколом».
Далее «горожане» отправятся в «турне» по маршруту Караганда («Сарыарка», 2 октября) — Усть-Каменогорск («Торпедо», 4 ноября) — Воскресенск («Химик», 6 ноября) — Москва («Звезда», 8 ноября).
Домашний матч рязанцы смогут увидеть 13 ноября, когда ХК «Рязань» сыграет с пермским «Молот-Прикамье».