«Рязань-ВДВ» не удалось сделать «золотой дубль»

«Рязань-ВДВ» уступила «Звезде-2005» в финале Кубка России. В воскресенье, 28 октября, пермская команда одержала победу со счетом 1:0, сообщила клубная пресс-служба.
В день матча на стадионе «Дружба» собрались около пяти тысяч человек.
В первом тайме пермская команда была активнее «десантниц». На 21-ой минуте «Звезда-2005 открыла счет.
Во втором тайме «Рязань-ВДВ» перехватила инициативу и создала несколько моментов у ворот соперников, однако гол «десантницы» забить не смогли.
Напомним, «Рязань-ВДВ» досрочно
Фото с сайта