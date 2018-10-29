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11:53, 29 октября 2018 1209

«Рязань-ВДВ» не удалось сделать «золотой дубль»

«Рязань-ВДВ» не удалось сделать «золотой дубль»

«Рязань-ВДВ» уступила «Звезде-2005» в финале Кубка России. В воскресенье, 28 октября, пермская команда одержала победу со счетом 1:0, сообщила клубная пресс-служба.

В день матча на стадионе «Дружба» собрались около пяти тысяч человек.

В первом тайме пермская команда была активнее «десантниц». На 21-ой минуте «Звезда-2005 открыла счет.

Во втором тайме «Рязань-ВДВ» перехватила инициативу и создала несколько моментов у ворот соперников, однако гол «десантницы» забить не смогли.

Напомним, «Рязань-ВДВ» досрочно стала чемпионом России. «Десантницы» завершили чемпионат ничьей с серебряным призером.

Фото с сайта ЖФК

© RZN.info

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