Встреча ФК «Рязань» с «Сатурном» снова завершилась ничьей

Встреча ФК «Рязань» с раменским «Сатурном», как и в первом круге, завершилась ничьей. В субботу, 27 октября, матч закончился со счетом 1:1, сообщила клубная пресс-служба.
«Горожане» с первых минут завладели инициативой на поле. Сначала Владислав Мещеряков пытался поразить ворота соперников, но после его удара пяткой мяч прошел рядом со штангой. Затем Сергей Зайцев, откликнувшись на передачу Данилы Королькова, ударом головой вывел ФК «Рязань» в лидеры — 1:0.
Во втором тайме рязанцы ослабили давление, позволив «Сатурну» провести несколько атак. Раменские футболисты сравняли счет с пенальти, который реализовал Константин Корж.
После матча главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян отметил хорошую игру команды в первом тайме. «И моменты были, и забить могли еще — как до гола, так и после его. Пока непонятно, почему после перерыва пропала активная игра впереди и в центре поля, — сказал Авалян. — Потеряв активность, стали обороняться в своей штрафной. Как следствие, один промах, назначенный пенальти. И в матче, который должны были выиграть, получаем одно очко. Видимо, счет давил на нас».
Последний домашний матч «горожане» проведут 3 ноября, в субботу, против лидирующего в группе «Центр» столичного «Торпедо Москва». Начало встречи в 15:00.
Фото ФК «Рязань»