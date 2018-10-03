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11:38, 3 октября 2018 612

БК «Рязань» не смог пройти в плей-офф кубка

БК «Рязань» не смог пройти в плей-офф кубка

БК «Рязань» не смог пройти в плей-офф кубка. Во вторник, 2 октября, «зубры» уступили в борьбе за единственную путевку в 1/16 финала БК «Тамбов».

Матч начался с обоюдных атак, однако тамбовчане выдали отрезок +7 и победили в четверти 14:25. Во второй десятиминутке БК «Рязань» выровнял игру, но концовку вновь лучше провели соперники — 26:42.

Начало третьего периода осталось за «зубрам», команда сократила отрыв до пяти очков — 40:45. После этого «Тамбов» выиграл отрезок со счетом 21:1 и снял все вопросы о победителе.

Последнюю четверть «зубры» выиграли, но это не повлияло на итоговый результат — 61:84.

Лучшим в составе рязанцев стал Юрий Трубин, который набрал 17 очков.

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