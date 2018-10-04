ХК «Рязань» подписал нападающего из КХЛ Артема Ворошило. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
30-летний форвард перешел в состав «горожан» из подольского «Витязя».
В сезоне 2017/18 годов в 31 матче он набрал четыре очка, 57 минут штрафа при показателе полезности «-8».
Ранее Ворошило выступал за «Спартак», ХК «Питер», СКА-2, ХК ВМФ (все — Санкт-Петербург), «Сибирь» (Новосибирск), «Зауралье» (Курган), ЦСКА (Москва), «Витязь» (Подольск). Всего в элитном дивизионе провел 329 матчей и набрал 45 очков.
Ранее в сезоне 2012/13 годов форвард играл за рязанцев и провел 12 матчей, набрал два очка.