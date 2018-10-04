ХК «Рязань» проиграл третий матч подряд. Видео

ХК «Рязань» проиграл третий матч подряд. В среду, 3 октября, «горожане» в гостях уступили дебютанту ВХЛ «Тамбову» со счетом 4:2.
Счет в матче открыли хозяева в середине первого периода, реализовав большинство. Рязанцы отыгрались в концовке двадцатиминутки, выход один на один реализовал Артем Прохоров.
Во втором периоде команды вновь обменялись шайбами. В этот раз первыми забросили «горожане». Большинство реализовал Артем Седунов, который «расстрелял» вратаря с «пятачка». Тамбовчане отыгрались через полторы минуты.
Третий период начался с еще одной шайбы хозяев. Гости пытались отыграться, но пропустили в концовке еще одну шайбу в пустые ворота.
После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков отметил, что рязанцы потеряли нить игры после домашней серии побед.
«Третий матч подряд пытаемся перевернуть, удачу к себе развернуть. С большим трудом забиваем. Очень тяжело это дается. В то же время очень легко пропускаем. Сегодня третий гол все решил. Игра и шла до заброшенной шайбы», — заключил тренер.
Следующий матч рязанцы проведут в «Олимпийском» в пятницу, 5 октября, против воронежского «Бурана». Начало в 19:00.
Фото и видео ХК «Тамбов»