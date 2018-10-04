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12:46, 4 октября 2018 1268

Рязань примет Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

Рязань примет Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

С 4 по 7 октября в Академии единоборств пройдут Всероссийские соревнования «Юные гимнастки» среди девочек 11-12 лет. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

В соревнованиях поучаствуют 223 спортсменки из 37 регионов России: Нижний Новгород, Москва и Московская область, Волгоград, Красноярск. Иркутск, Ярославль, Пенза, Барнаул, Орел, Пермь, Екатеринбург, Тула, Омск, Иваново, Краснодар, Липецк, Владимир, Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Кемерово.

Две девушки представят Рязань — Юлия Кармухина и Олеся Орлова, воспитанницы заслуженных тренеров России Ольги Лисицыной и Ольги Пучковой.

Гимнастки посоревновнуются среди 14 спортивных обществ и ведомств в индивидуальной программе и среди команд по групповым упражнениям.

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