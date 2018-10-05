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11:39, 5 октября 2018 1098

ФК «Рязань» оштрафовали за пиротехнику болельщиков

ФК «Рязань» оштрафовали за пиротехнику болельщиков

ФК «Рязань» оштрафовали за пиротехнику болельщиков. Об этом сообщил сайт РФС.

Команда заплатит восемь тысяч рублей за поджог болельщиками фаеров на матче против «Химика» в Новомосковске.

Напомним, встреча закончилась минимальной победой рязанцев.

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