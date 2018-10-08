ХК Рязань обыграл воронежский «Буран». В пятницу, 5 октября, «горожане» победили со счетом 3:2.
Счет в матче открыли хозяева уже на первой минуте, выход один на один реализовал Иван Иванов.
В середине первого периода рязанцы удвоили преимущество после гола Владимира Карпова.
Гости смогли отыграть одну шайбу в середине второго периода. Однако хозяева вновь восстановили преимущество в две шайбы, реализовав единственное большинство в мачте.
За три минуты до сирены воронежцы забили свою вторую шайбу, играя шесть на четыре. Однако перевести игру в овертайм гостям так и не удалось.
«В первом периоде воспользовались своими моментами, забивали. Дальше действовали больше по счету. К сожалению, не удалось избежать нервной концовки с удалением связанно — хладнокровия не хватило. Поздравляю болельщиков с победой, мы чувствуем их поддержку», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков.
«Горожане» набрали дюжину очков и поднялись на 12-е место в таблице.
Следующий матч рязанцы проведут 12 октября в Орске против «Южного Урала».
Фото ХК «Рязань»