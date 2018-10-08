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13:28, 8 октября 2018 1038

ХК Рязань обыграл воронежский «Буран»

ХК Рязань обыграл воронежский «Буран»

ХК Рязань обыграл воронежский «Буран». В пятницу, 5 октября, «горожане» победили со счетом 3:2.

Счет в матче открыли хозяева уже на первой минуте, выход один на один реализовал Иван Иванов.

В середине первого периода рязанцы удвоили преимущество после гола Владимира Карпова.

Гости смогли отыграть одну шайбу в середине второго периода. Однако хозяева вновь восстановили преимущество в две шайбы, реализовав единственное большинство в мачте.

За три минуты до сирены воронежцы забили свою вторую шайбу, играя шесть на четыре. Однако перевести игру в овертайм гостям так и не удалось.

«В первом периоде воспользовались своими моментами, забивали. Дальше действовали больше по счету. К сожалению, не удалось избежать нервной концовки с удалением связанно — хладнокровия не хватило. Поздравляю болельщиков с победой, мы чувствуем их поддержку», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков.

«Горожане» набрали дюжину очков и поднялись на 12-е место в таблице.

Следующий матч рязанцы проведут 12 октября в Орске против «Южного Урала».

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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