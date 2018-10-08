Летний спортивный сезон в Рязани закроют забегом

Летний спортивный сезон в Рязани закроют соревнованиями по бегу. Их проведут на стадионе «ЦСК» в воскресенье, 14 октября,
Забег начнется в 12:00. Желающие поучаствовать должны взять с собой допуск от врача и документ, подтверждающий его возраст.
Соревнования проведут по следующим возрастным группам и дистанциям:
- 300 метров — девочки и мальчики 2009 года рождения и моложе;
- один километр — девочки, девушки, мальчики, юноши: 2007-2008 года рождения, 2005-2006 года рождения, 2003-2004 года рождения, 2001-2002 года рождения;
- два километра — женщины и мужчины: 1995-2000 года рождения, 1984-1994 года рождения, 1974-1983 года рождения, 1964-1973 года рождения, 1954-1963 года рождения, 1953 года рождения и старше.
Предварительные заявки принимают до 12 октября в спортшколе «Юность». Именные заявки установленной формы и заверенные врачом надо подать в секретариат в день старта, окончание регистрации в 10:30.
Телефон/факс отделения легкой атлетики: