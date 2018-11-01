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16:31, 1 ноября 2018 1306

Сотрудник «Рязаньэнерго» завоевал шахматную корону Рязанской области

Сотрудник «Рязаньэнерго» завоевал шахматную корону Рязанской области

Сотрудник филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» Сергей Газакаев завоевал звание чемпиона в турнире по шахматам высшей лиги среди сильнейших шахматистов региона.

Соревнования прошли в спортшколе «Олимпиец» 28 октября. За победу боролись 14 участников, игра проходила по круговой системе.

Мастер ФИДЕ Сергей Газакаев и международный мастер Владимир Васильев набрали по 10 очков, но по дополнительным показателям победу одержал Сергей Газакаев.

«Шахматами Сергей Рашидович увлекается с детства, на его счету много побед. Он двукратный чемпион и многократный призер областных соревнований по шахматам, шесть раз становился чемпионом в городских шахматных состязаниях и играл за сборную Рязанской области на межрегиональных турнирах. По его мнению, шахматные состязания воспитывают стойкость характера, самодисциплину, развивают логику и объективность мышления», — рассказали в пресс-службе филиала.

Сергей Газакаев регулярно участвует в корпоративных соревнованиях. В летней спартакиаде 2018 года среди команд четырех производственных отделений и управления предприятия, которая прошла в Сасове, он занял первое место.

«Соревнования по различным видам спорта являются важным элементом корпоративной культуры филиала и направлены на повышение эффективности работы с персоналом, корпоративной сплоченности коллектива, пропаганду здорового образа жизни и полезного проведения досуга», — отметили в «Рязаньэнерго».

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