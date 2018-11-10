Футболисток «Рязани-ВДВ» выгнали из украинской сборной

Футболисток «Рязани-ВДВ» Ольгу Басанскую и Екатерину Самсон выгнали из украинской сборной. В
Тренеры исключили девушек из списка после критики главного редактора «Радио Свобода» Дмитрия Шевченко. В Facebook он обвинил девушек в том, что они «играют в клубах страны, оккупировавшей часть Украины».
«Более того, двое из трех выступают за команду «Рязань-ВДВ»… Вы слышите: Вэ-Дэ-Вээээээ! — написал Шевченко. — Вы только представьте: на днях они стояли на поле и внимательно слушали гимн «Мocкoвии», который играл в их честь, а через пару дней они так же будут стоять на поле под звуки «Ще не умерла Украïни».