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21:26, 10 ноября 2018 549

Футболисток «Рязани-ВДВ» выгнали из украинской сборной

Футболисток «Рязани-ВДВ» выгнали из украинской сборной

Футболисток «Рязани-ВДВ» Ольгу Басанскую и Екатерину Самсон выгнали из украинской сборной. В обновленном составе сборной на сайте Федерации футбола Украины нет не только «десантниц», но и футболистки пермской «Звезды-2005» Ирины Зварич.

Тренеры исключили девушек из списка после критики главного редактора «Радио Свобода» Дмитрия Шевченко. В Facebook он обвинил девушек в том, что они «играют в клубах страны, оккупировавшей часть Украины».

«Более того, двое из трех выступают за команду «Рязань-ВДВ»… Вы слышите: Вэ-Дэ-Вээээээ! — написал Шевченко. — Вы только представьте: на днях они стояли на поле и внимательно слушали гимн «Мocкoвии», который играл в их честь, а через пару дней они так же будут стоять на поле под звуки «Ще не умерла Украïни».

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