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16:06, 12 ноября 2018 914

Теннисисты рязанской академии показали высокие результаты на юниорских и российских турнирах

Теннисисты рязанской академии показали высокие результаты на юниорских и российских турнирах

В ноябре воспитанники рязанской академии тенниса имени Озерова успели выступить на нескольких турнирах, где показали высокие результаты.

В пресс-службе академии подчеркнули стабильный успех спортсменов в парных и смешанных комбинациях: «Новые решения в области подготовки спортсменов академии, утвержденные Министерством спорта в качестве инновационного проекта, уже показывают положительный результат».

Результаты рязанских теннисистов на международных юниорских турнирах ITF

  • Егор Агафонов в финальном матче 7-6 (2) 6-4 против Никиты Каширина взял титул в одиночном разряде на турнире ITF Grade 3 «Siberian Open» в Новокузнецке;
  • Александр Бинда, уступивший в полуфинале этого же турнира ITF Каширину 6-4 3-6 7-5, завоевал «золото» в паре с Данилом Спасибо;
  • Елисей Калашников завоевал два «серебра» в парном разряде на турнире ITF «BelGlobal Cup» в Минске и на турнире ITF «Green Cup» в Санкт-Петербурге;
  • Динара Аллоярова, достигнув полуфинала в «одиночке», взяла «золото» в парном разряде на турнире ITF «Green Cup» в Санкт-Петербурге.

Результаты рязанских теннисистов на российских турнирах РТТ:

  • Даниэль Литвинов выиграл «золото» в «одиночке» и «серебро» в паре на турнире РТТ «Осеннее первенство Республики Мордовия» до 19 лет в Саранске;
  • Екатерина Хайрутдинова уступила в финале в паре, взяв «серебро», а также «бронзу» в «одиночке» на том же турнире РТТ;
  • Елизавета Масная заняла первое место в миксте на турнире РТТ «Золотые купола» до 15 лет в Сергиевом Посаде;
  • Мария Сысоева одержала победу в «одиночке» на турнире РТТ «Теннис Парк» до 13 лет в Москве;
  • Регина Кечина заняла второе место на турнире РТТ до 13 лет в Тамбове;
  • Елизавета Минина заняла третье место в «одиночке» и второе место в паре вместе с еще одной теннисисткой академии Елизаветой Сабировой на турнире РТТ «Первенство Ивановской области» до 15 лет в Иванове.

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