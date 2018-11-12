Теннисисты рязанской академии показали высокие результаты на юниорских и российских турнирах

В ноябре воспитанники рязанской академии тенниса имени Озерова успели выступить на нескольких турнирах, где показали высокие результаты.
В пресс-службе академии подчеркнули стабильный успех спортсменов в парных и смешанных комбинациях: «Новые решения в области подготовки спортсменов академии, утвержденные Министерством спорта в качестве инновационного проекта, уже показывают положительный результат».
Результаты рязанских теннисистов на международных юниорских турнирах ITF
- Егор Агафонов в финальном матче 7-6 (2) 6-4 против Никиты Каширина взял титул в одиночном разряде на турнире ITF Grade 3 «Siberian Open» в Новокузнецке;
- Александр Бинда, уступивший в полуфинале этого же турнира ITF Каширину 6-4 3-6 7-5, завоевал «золото» в паре с Данилом Спасибо;
- Елисей Калашников завоевал два «серебра» в парном разряде на турнире ITF «BelGlobal Cup» в Минске и на турнире ITF «Green Cup» в Санкт-Петербурге;
- Динара Аллоярова, достигнув полуфинала в «одиночке», взяла «золото» в парном разряде на турнире ITF «Green Cup» в Санкт-Петербурге.
Результаты рязанских теннисистов на российских турнирах РТТ:
- Даниэль Литвинов выиграл «золото» в «одиночке» и «серебро» в паре на турнире РТТ «Осеннее первенство Республики Мордовия» до 19 лет в Саранске;
- Екатерина Хайрутдинова уступила в финале в паре, взяв «серебро», а также «бронзу» в «одиночке» на том же турнире РТТ;
- Елизавета Масная заняла первое место в миксте на турнире РТТ «Золотые купола» до 15 лет в Сергиевом Посаде;
- Мария Сысоева одержала победу в «одиночке» на турнире РТТ «Теннис Парк» до 13 лет в Москве;
- Регина Кечина заняла второе место на турнире РТТ до 13 лет в Тамбове;
- Елизавета Минина заняла третье место в «одиночке» и второе место в паре вместе с еще одной теннисисткой академии Елизаветой Сабировой на турнире РТТ «Первенство Ивановской области» до 15 лет в Иванове.