Дожали в овертайме. ХК «Рязань» обыграл пермский «Молот»

Во вторник, 13 ноября, ХК «Рязань» обыграл пермский «Молот-Прикамье» на своем льду. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Счет в мачте открыли хозяева: за 23 секунды до конца второго периода отличился Иван Иванов.
После перерыва пермяки начали больше атаковать, на 52-й минуте Руслан Шайхулов сравнял счет. Спустя две минуты гости получили право на буллит, который отразил Михаил Шпаков.
Команды дотянули до овертайма, в котором победу одержали рязанцы. На 63-й минуте Игорь Игнатушкин и Роман Крикуненко реализовали выход «два в одного».
После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков отметил слабую реализацию голевых моментов.
«Сегодня тот случай, когда набранными очками довольны, а содержанием игры не совсем. Вновь транжирим голевые моменты, которые создавали в первых двух периодах, большинство. Хорошо, что основное время завершилось со счетом 1:1 — в концовке „Молот-Прикамье“ мог забрасывать еще, могли остаться без очков», — отметил Десятков.
ХК «Рязань» набрал 27 очков и остался в зоне плей-офф.
Очередной матч «горожане» проведут в четверг, 15 ноября, во ДС «Олимпийский» против «Ижстали». Начало в 19:00.
Фото ХК «Рязань»