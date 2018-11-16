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11:02, 16 ноября 2018 704

ХК «Рязань» одержал «сухую» победу над «Ижсталью»

ХК «Рязань» одержал «сухую» победу над «Ижсталью»

ХК «Рязань» одержал «сухую» победу над «Ижсталью». В четверг, 15 ноября, «горожане» обыграли команду из Ижевска со счетом 2:0.

Рязанцы забили оба гола во втором периоде. Сначала Андрей Луговой забросил свою первую шайбу в сезоне, подставив клюшку под бросок Артема Седунова. Спустя несколько минут Луговой вывел один на один Владимира Карпова, который реализовал момент.

После победы главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков похвалил вратаря Михаила Шпакова за первый матч «на ноль».

«В первую очередь хочу сказать слова благодарности ребятам. В тяжелое для команды время — а у нас проблемы с составом, скамейки просто нет — они выдержали, серьезно отнеслись к игре, к сопернику. Проходных матчей сейчас в ВХЛ просто нет, лига очень ровная, все игры идут „от ножа“. Могли забивать еще, но подвела реализация — это, наверное, беда всего российского хоккея», — подчеркнул Десятков.

ХК «Рязань» набрал 29 очко и закрепился на 13-м месте в таблице.

Следующий мачт «горожане» проведут в субботу, 17 ноября, в «Олимпийском» против «Нефтяника» из Альметьевска. Начало в 17:00.

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