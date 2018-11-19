Безголевой час. ХК «Рязань» проиграл «Нефтянику» в овертайме

ХК «Рязань» проиграл «Нефтянику» в овертайме. В субботу, 17 ноября, с минимальным счетом уступили команде из Альметьевска.
Единственный гол гости забросили на третьей минуте дополнительного времени. Сначала рязанцы не реализовали выход один на один, а в ответной атаке Эдуард Янсонс поразил ближний угол ворот хозяев.
После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков отметил качество игры.
«Соперники больше внимание уделили защите, отсюда минимальное количество голевых ситуаций. Нам пришлось тяжело в меньшинстве, поэтому и большинство не пошло. Ну, а в овертайме сработал закон: не забиваешь ты — забьют тебе», — заявил тренер.
ХК «Рязань» набрал 30-е очко и закрепился на 13-м месте в таблице.
Следующий матч «горожане» сыграют в понедельник, 19 ноября, против «Тороса» из Нефтекамска. Начало в 19:00.
Фото ХК «Рязань»