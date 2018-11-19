Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:52, 19 ноября 2018 1741

Безголевой час. ХК «Рязань» проиграл «Нефтянику» в овертайме

Безголевой час. ХК «Рязань» проиграл «Нефтянику» в овертайме

ХК «Рязань» проиграл «Нефтянику» в овертайме. В субботу, 17 ноября, с минимальным счетом уступили команде из Альметьевска.

Единственный гол гости забросили на третьей минуте дополнительного времени. Сначала рязанцы не реализовали выход один на один, а в ответной атаке Эдуард Янсонс поразил ближний угол ворот хозяев.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков отметил качество игры.

«Соперники больше внимание уделили защите, отсюда минимальное количество голевых ситуаций. Нам пришлось тяжело в меньшинстве, поэтому и большинство не пошло. Ну, а в овертайме сработал закон: не забиваешь ты — забьют тебе», — заявил тренер.

ХК «Рязань» набрал 30-е очко и закрепился на 13-м месте в таблице.

Следующий матч «горожане» сыграют в понедельник, 19 ноября, против «Тороса» из Нефтекамска. Начало в 19:00.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:52, 19 ноября 2018
Безголевой час. ХК «Рязань» проиграл «Нефтянику» в овертайме
10:10, 17 ноября 2018
В спортшколе «Родной край-спорт» прошли соревнования в честь 80-летия самбо
11:02, 16 ноября 2018
ХК «Рязань» одержал «сухую» победу над «Ижсталью»
10:14, 14 ноября 2018
Дожали в овертайме. ХК «Рязань» обыграл пермский «Молот»
17:29, 12 ноября 2018
Капитан российской сборной по футболу пропустит встречу с Германией из-за травмы
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 106
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 33 893
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 564
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:20, 10 ноября 2018 22 918
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
14:43, 13 ноября 2018 21 852
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований