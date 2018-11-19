«Элекс» одержал вторую подряд победу. Фото

В субботу, 17 ноября, рязанцы на своей площадке обыграли аутсайдера — «Делового партнера» из Великого Новгорода — 6:4.
Счет открыли хозяева усилиями Ильи Ловыгина, но гости быстро отыгрались. Вперед команду вывел Михаил Лушников, но новгородцы вновь отыгрались и даже вышли вперед.
На перерыв соперники ушли при счете 3:3 — свой первый мяч забил Фарух Гадоев.
Второй тайм начался с дубля капитана хозяев Алексея Петухова. За семь минут до конца матча Максим Куликов забил шестой мяч. Точку поставил Александр Смирнов, который отправил четвертый гол в ворота хозяев.
«Элекс-Фаворит» одержал вторую победу в сезоне и поднялся на девятое место в таблице. Следующий матч рязанцы проведут в субботу, 24 ноября, против уфимского «АЛГА».