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17:50, 19 ноября 2018 921

«Элекс» одержал вторую подряд победу. Фото

«Элекс» одержал вторую подряд победу. Фото

В субботу, 17 ноября, рязанцы на своей площадке обыграли аутсайдера — «Делового партнера» из Великого Новгорода — 6:4.

Счет открыли хозяева усилиями Ильи Ловыгина, но гости быстро отыгрались. Вперед команду вывел Михаил Лушников, но новгородцы вновь отыгрались и даже вышли вперед.

На перерыв соперники ушли при счете 3:3 — свой первый мяч забил Фарух Гадоев.

Второй тайм начался с дубля капитана хозяев Алексея Петухова. За семь минут до конца матча Максим Куликов забил шестой мяч. Точку поставил Александр Смирнов, который отправил четвертый гол в ворота хозяев.

«Элекс-Фаворит» одержал вторую победу в сезоне и поднялся на девятое место в таблице. Следующий матч рязанцы проведут в субботу, 24 ноября, против уфимского «АЛГА».

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