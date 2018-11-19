«Зубры» выиграли первый домашний матч в сезоне. Фоторепортаж

В воскресенье, 18 ноября, БК «Рязань» победил «Тамбов» со счетом 77:61, сообщает клубная пресс-служба.
Первую четверть рязанцы выиграли со счетом 25:8. Во второй хозяева продолжили атаковать, и к большому перерыву разница в счете выросла до +24.
В третьей десятиминутке БК «Тамбов» попытался перевернуть ход игры и сократил разницу в счете до 12 очков.
В последнем периоде на площадке шла равная борьба и «зубры» не позволили сопернику отыграться.
Второй матч между командами пройдет в понедельник, 19 ноября, во Дворце детского творчества. Начало в 19:00.
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