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14:59, 19 ноября 2018 757

«Зубры» выиграли первый домашний матч в сезоне. Фоторепортаж

«Зубры» выиграли первый домашний матч в сезоне. Фоторепортаж

В воскресенье, 18 ноября, БК «Рязань» победил «Тамбов» со счетом 77:61, сообщает клубная пресс-служба.

Первую четверть рязанцы выиграли со счетом 25:8. Во второй хозяева продолжили атаковать, и к большому перерыву разница в счете выросла до +24.

В третьей десятиминутке БК «Тамбов» попытался перевернуть ход игры и сократил разницу в счете до 12 очков.

В последнем периоде на площадке шла равная борьба и «зубры» не позволили сопернику отыграться.

Второй матч между командами пройдет в понедельник, 19 ноября, во Дворце детского творчества. Начало в 19:00.

Фото «БК Рязань«​

© RZN.info

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