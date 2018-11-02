В Рязани прошел турнир по плаванию среди сотрудников «Автоимпорта»

ГК «Автоимпорт» провела соревнования по плаванию среди сотрудников. Турнир стал очередным этапом ежегодной спартакиады компании, стартовавшей 15 сентября. В этом году в ней участвуют восемь команд от разных подразделений.
Они уже поборолись за первенство в футболе, картинге и велокроссе. По итогам первых трех этапов спартакиады на первом месте турнирной таблицы оказалась команда «Смарт», на втором — команда «Магнито», на третьем — команда «Есенин».
27 октября сотрудники встретились в бассейне «Аквамед», где прошел конкурсный заплыв.
Открыл состязания президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов. Он отметил, что плавание — самый любимый вид спорта сотрудников компании, и пожелал пловцам удачи и успехов.
В рамках соревнований прошли одиночные заплывы на 50 метров вольным стилем среди мужчин и женщин, а также командная эстафета. В результате три призовых места заняли команды «Есенин», «Администрация» и «Смарт».
Помимо этого, на церемонии награждения отметили сотрудников, показавших лучшие результаты в личных зачетах.
Организаторы подчеркнули, что спартакиада 2018 года отличается своей организованностью и сплоченностью. Так, участников и болельщиков пропускали в бассейн по бейджам со штрих-кодом, который считывала система контроля посещения «Паспорт болельщика».
Сотрудников «Автоимпорта» ждут еще одиннадцать турниров. Главным призом для победителей спартакиады и активных болельщиков в этом году станет поездка в Турцию.