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10:41, 20 ноября 2018 2585

БК «Рязань» выиграл шестой матч подряд. Фоторепортаж

БК «Рязань» выиграл шестой матч подряд. Фоторепортаж

БК «Рязань» выиграл шестой матч подряд. В понедельник, 19 ноября, «зубры» во втором матче победили БК «Тамбов» со счетом 75:55.

После первого перерыва рязанцы повели с разницей в +12, забросив 26 очков. Во второй четверти хозяева продолжили атаковать и вели с разницей в 26 баллов — 44:18.

Во второй половине встречи тамбовчане сравняли игру и даже выиграли последнюю десятиминутку, однако на итоговом счете это не сказалось.

Центровой «зубров» Юрий Трубин оформил «дабл-дабл» с 12-ю очками и 14 подборами.

БК «Рязань» набрал 14 очков и поднялся на третье место в таблице.

Следующий домашний матч команда проведет 22 ноября против «Руну-Баскет». Начало в 19:00.

Фото БК «Рязань»

© RZN.info

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