БК «Рязань» выиграл шестой матч подряд. Фоторепортаж

БК «Рязань» выиграл шестой матч подряд. В понедельник, 19 ноября, «зубры» во втором матче победили БК «Тамбов» со счетом 75:55.
После первого перерыва рязанцы повели с разницей в +12, забросив 26 очков. Во второй четверти хозяева продолжили атаковать и вели с разницей в 26 баллов — 44:18.
Во второй половине встречи тамбовчане сравняли игру и даже выиграли последнюю десятиминутку, однако на итоговом счете это не сказалось.
Центровой «зубров» Юрий Трубин оформил «дабл-дабл» с 12-ю очками и 14 подборами.
БК «Рязань» набрал 14 очков и поднялся на третье место в таблице.
Следующий домашний матч команда проведет 22 ноября против «Руну-Баскет». Начало в 19:00.
Фото БК «Рязань»