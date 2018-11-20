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11:29, 20 ноября 2018 1350

ХК «Рязань» проиграл «Торосу»

ХК «Рязань» проиграл «Торосу»

ХК «Рязань» проиграл «Торосу». В понедельник, 19 ноября, «горожане» уступили команде из Нефтекамска со счетом 1:4.

Счет открыли гости на третьей минуте, воспользовавшись большинством. Еще до перерыва рязанцы сравняли счет. Дмитрий Воробьев кистевым броском в дальнюю «девятку» забросил свою четвертую шайбу в сезоне.

Во втором периоде гости вновь вышли вперед, а в третьем — сделали счет 1:3. Четвертая шайба в ворота рязанцев вновь влетела в меньшинстве.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков посетовал на недостаток игроков.

«Последние восемь матчей нам приходится действовать в три звена, но даже в этом случае у нас есть „пассажиры“. Нам просто сегодня не хватило сил. У нас ситуация такая, что приходится защитников использовать в атаке. И они выглядят не хуже некоторых нападающих, что на таком уровне просто не должно быть. Как говорится, мы не проиграли — мы получили опыт. Будем делать выводы, и двигаться дальше», — отметил Десятков.

ХК «Рязань» остался на 13-м месте в таблице.

Следующий матч «горожане» сыграют 23 ноября в Казане против «Барса».

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