Регулярный сезон в Высшей Хоккейной Лиге подошел к экватору, ХК «Рязань» занимает в турнирной таблице 13-е место.

Сайт Sportfakt . ru оценил шансы команды в новом сезоне. По мнению аналитиков, «горожане» демонстрирует неплохие результаты и имея хорошие шансы попасть в плей-офф.

В прошлом сезоне рязанцам не удалось сыграть в плей-офф, команда заняла 22-е место в регулярном чемпионате ВХЛ, отстав от проходного 16-го места на девять очков.

По мнению экспертов, в этом сезоне команда играет значительно лучше и не допускает длительных серий поражений, что позволяет ей находиться в середине турнирной таблицы с хорошими перспективами остаться в топ-16.

ХК «Рязань» без боя не сдается

При этом большую часть очков ХК «Рязань» набирает на домашней площадке, где команду поддерживают болельщики.

Аналитики отмечают, что практически в каждом матче интрига живет до последних секунд, а поражений с крупным счетом у «горожан» в этом сезоне было всего два — с ХК «Саров» в августе и новокузнецким «Металлургом» в сентябре, оба на выезде. Крупная же победа случилась только одна — с «Южным Уралом» — и тоже за пределами родной площадки.

«Такой характер матчей команды говорит о том, что она не будет статистом в плей-офф ВХЛ, если попадет туда, так как за результат „Рязань“ сражается всегда, и очень часто матчи с ее участием переходят в овертайм», — заключили эксперты.

Лучшие — Шпаков, Иванов, Карпов

В скором времени «горожанам» предстоит сложнейший выездной тур, за шесть дней в конце ноября команда сыграет поочередно на площадках «Барса», «Дизеля», «Лады» и ЦСКА ВВВС по графику «игра через день».

Этот выездной тур и даст ответ на вопрос о способности ХК «Рязань» сыграть в плей-офф в этом сезоне, предположили аналитики.

Они назвали голкипера Михаила Шпакова одним из лучших игроков в этом сезоне. На данный момент он третий по проценту отраженных бросков в лиге, с показателем 95,3% — при нем в 13-ти матчах команда проиграла только дважды, выиграв семь игр. Коэффициент надежности Шпакова — 1.45 при одной «сухой» игре.

В числе лучших снайперов лиги форвард «Рязани» Иван Иванов — у него 10 заброшенных шайб и две результативные передачи в 24-х матчах, это третье место в лиге после Александра Тимирева из «Лады» (16 шайб) и Андрея Белозерова из «Торпедо» (14).

По количеству набранных очков лидируют форварды Владимир Карпов (7 шайб + 7 передач) и Дмитрий Воробьев (3+10) — они вместе с Иваном Ивановым и составляют главную ударную силу «горожан» в атаке. В обороне среди незаменимых назвали Валерия Васильева, Давида Мнацяна, Андрея Щербова и Артема Седунова.

Фавориты сезона — «Лада» (Тольятти) и питерское «Динамо»

Аналитики назвали призрачными шансы рязанцев на победу в сезоне ВХЛ. Фаворитами, по мнению букмекеров, являются тольяттинская «Лада» (5.0) и питерское «Динамо» (5.0), а также «Химик» (Воскресенск), «Нефтяник», «Барс», «Рубин» и «Торпедо» (Усть-Каменогорск), на которых дают котировку 10.0.

На ХК «Рязань» в БК Бетсити, специализирующейся по ставкам на хоккей, можно поставить с коэффициентом 100.0 — для этого можно скачать приложение Бетсити на сайте.

«Но здесь речь идет о победе в ВХЛ, а вот само по себе попадание „горожан“ в плей-офф вполне реально — у команды есть игра и характер, а это уже немало в борьбе за Кубок Шелкового Пути ВХЛ», — пояснили эксперты.