На биатлонном комплексе «Алмаз» открыли лыжную трассу

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На биатлонном комплексе «Алмаз» в поселке Варские открыли лыжную трассу. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте».
Работы по подготовке лыжной трассы закончены. В пятницу, 23 ноября, ее открыли для посетителей.
Вход на трассу платный, стоимость — 100 рублей, режим работы: с 9:00 до 21:00.
Напомним, трасса стала платной. Биатлонный комплекс «Алмаз» открылся в 2015 году. Он включает пятикилометровую лыжную трассу с кругами в 2,5, 3 и 3,5 км, классическое стрельбище на 30 рубежей, трибуны на 300 мест, а также лыжероллерную трассу длиной 1,5 километра. В двух отапливаемых корпусах есть тренажерный зал и электронный тир.