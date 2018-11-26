ХК «Рязань» проиграл четвертый матч подряд. Видео

ХК «Рязань» проиграл четвертый матч подряд. В воскресенье, 25 ноября, «горожане» уступили в гостях пензенскому «Дизелю».
Счет во втором периоде открыли гости после розыгрыша большинства. Свою 11-ю шайбу забросил Иван Иванов с передачи Артема Прохорова. Гости счет сравняли также в большинстве.
Спустя пять минут рязанцы вновь вышли вперед.
В последнем периоде хозяева смогли забросить две безответные шайбы. Рязанцы пытались сравнять счет и даже выпустили шестого полевого игрока, но забросить шайбу так и не удалось.
После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков отметил уверенную реализацию большинства.
«В сезоне у команды слабая реализация большинства, но сегодня вы уверенно его разыгрывали, забросили шайбу. Переломным стал третий период. Мы делали на льду не то, о чем договаривались в раздевалке. Отсюда и проблемы. Вообще у нас проблемы в наших головах», — заключил тренер.
ХК «Рязань» с 30-ю очками остался в зоне плей-офф. Следующий матч «горожане» проведут во вторник 27 ноября в Тольятти с лидером ВХЛ — «Ладой».
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