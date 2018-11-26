За три месяца работы центр уличного спорта «Под мостом» посетили более 70 тысяч рязанцев

За три месяца работы центр уличного спорта «Под мостом» в рязанском Лесопарке посетили более 70 тысяч человек. Об этом сообщили в группе «
На территории центра проходят тренировки по различным под присмотром профессиональных тренеров, соревнования и турниры, а также культурно-развлекательные мероприятия.
«За столь непродолжительное время работы, центр посетили свыше 70 тысяч рязанцев, среди них люди разного возраста — от учащихся образовательных учреждений города до зрелого поколения, которому не чужды занятия физической культурой», — говорится в сообщении.
Получить карту постоянного клиента может любой желающий бесплатно. Узнать подробную информацию можно у администраторов центра или по телефону: 40-72-97.
Напомним, комплекс «Под мостом»