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17:35, 26 ноября 2018 1268

За три месяца работы центр уличного спорта «Под мостом» посетили более 70 тысяч рязанцев

За три месяца работы центр уличного спорта «Под мостом» посетили более 70 тысяч рязанцев

За три месяца работы центр уличного спорта «Под мостом» в рязанском Лесопарке посетили более 70 тысяч человек. Об этом сообщили в группе «Лесопарк62» «ВКонтакте».

На территории центра проходят тренировки по различным под присмотром профессиональных тренеров, соревнования и турниры, а также культурно-развлекательные мероприятия.

«За столь непродолжительное время работы, центр посетили свыше 70 тысяч рязанцев, среди них люди разного возраста — от учащихся образовательных учреждений города до зрелого поколения, которому не чужды занятия физической культурой», — говорится в сообщении.

Получить карту постоянного клиента может любой желающий бесплатно. Узнать подробную информацию можно у администраторов центра или по телефону: 40-72-97.

Напомним, комплекс «Под мостом» открылся 18 августа.

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