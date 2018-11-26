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11:55, 26 ноября 2018 750

«Зубры» проиграли третий мачт в сезоне, но остались в тройке

«Зубры» проиграли третий мачт в сезоне, но остались в тройке

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 23 ноября, БК «Рязань» проиграл «Руне-Баскет» из Москвы со счетом — 64:78.

После поражения накануне (75:70) гости с первых минут пошли вперед и выиграли две первые четверти с общей разницей в 12 очков. После перерыва ситуация не изменилась и к концу третьего «зубры» уступали — 41:60

В последней десятиминутке разница в счете выросла до 25 очков, но в концовке рязанцы смогли сократить отставание — 64:78.

«Зубры» с 17-ю очками остались на третьем месте в таблице.

Следующий матч рязанцы проведут на выезде 3 декабря в Магнитогорске против «Динамо».

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