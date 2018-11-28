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9:11, 28 ноября 2018 2673

ХК «Рязань» забросил лидеру две шайбы, но проиграл в овертайме. Видео

ХК «Рязань» забросил лидеру две шайбы, но проиграл в овертайме. Видео

ХК «Рязань» забросил лидеру ВХЛ две шайбы, но проиграл в овертайме. Во вторник, 27 ноября, «горожане» уступили тольяттинской «Ладе».

Счет в матче открыли хозяева во втором периоде, играя в меньшинстве.

Рязанцы смогли отыграть спустя шесть минут благодаря 12-й шайбе Ивана Иванова, которую он забросил в большинстве.

Тольяттинцы до перерыва вновь вышли вперед — шайба залетела в ворота от конька защитника «Рязани».

В третьем периоде гости сравняли счет, забросив еще одну шайбу в матче в меньшинстве. Выход один на один реализовал Александр Репьях.

В овертайме хозяева забросили спорную шайбу, которую судьи засчитали после просмотра повтора.

На пресс-конференции главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков вновь пожаловался на нехватку игроков в составе и две травмы в матче.

«Хорошая игра, мы хорошо к ней подготовились. К сожалению, травмы и удаления

усугубили наше положение к концу матча. В овертайме могли выиграть, но забросили в итоге нам. Ребят ни в чем упрекнуть не могу, могу только поблагодарить за самоотдачу и самоотверженность», — отметил тренер.

ХК «Рязань» набрал 31-е очко и вернулся на 13-е место в таблице. В четверг, 29 ноября, «горожане» сыграют в Самаре против ЦСК ВВС.

Фото и видео ХК «Лада»

© RZN.info

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