ХК «Рязань» подписал нападающих из Китая и «Южного Урала». В состав горожан перешли Иван Иванов и Александр Васильев, сообщает клубная пресс-служба.
29-летний Васильев уже выступал за рязанцев в сезонах-2010/11 и 2014/15 годов. Форвард провел 32 матча, забросил восемь шайб и отдал 14 передач.
Сезон-2018/19 хоккеист начинал в «Южном Урале», там он провел 11 матчей и отметился результативной передачей.
Иван Иванов перешел в состав «горожан» из китайского «Ценг Тоу». 28-летний нападающий в сезоне 2018/19 провел 22 матча, набрал 9 (2+7) очков, «заработал» шесть минут штрафа, при показателе полезности «-2».