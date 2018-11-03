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17:17, 3 ноября 2018 627

В спортшколе «Родной край-спорт» прошел региональный чемпионат по самбо. Фото

В спортшколе «Родной край-спорт» прошел региональный чемпионат по самбо. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В рязанской спортшколе «Родной край — спорт» в субботу, 3 ноября, прошел чемпионат Рязанской области по самбо среди мужчин и женщин и среди мужчин по боевому самбо. В нем поучаствовали 25 спортсменов из рязанских клуб.

Открыли соревнования президент областной федерации самбо, депутат гордумы, председатель совета директоров ФПК «Инвест» Галина Трушина и директор учреждения Геннадий Меркулов. Также с приветственным словом выступил главный судья Сергей Богомолов.

Трушина пожелала удачи борцам и отметила, что рязанские самбисты регулярно показывают лучшие результаты на региональных и федеральных состязаниях.

«Уверена, что наши ребята делают огромный вклад в популяризацию самбо и смогут достойно представить этот вид спорта, даже если его включат в олимпиаду», — сказала она.

Среди мужчин победителями в чемпионате стали:

В весовой категории до 62 кг:

  • 1 место — Роман Козлов (Родной край — спорт);
  • 2 место — Евгений Волков (Родной край — спорт);
  • 3 место — Павел Костиков (Юпитер).

В весовой категории до 68 кг:

  • 1 место — Николай Садохин (Юпитер) ;
  • 2 место — Андрей Толкачев (Юпитер);
  • 3 место — Виталий Куликов (Витязь) и Егор Неднов (Родной край-спорт).

В весовой категории до 74 кг:

  • 1 место — Седранян Сипан (Родной край — спорт);
  • 2 место — Максим Юдин (Родной край — спорт);
  • 3 место — Михаил Севостьянов (Юпитер).

В весовой категории до 82 кг:

  • 1 место — Уали Куржев (Родной край — спорт);
  • 2 место — Егор Моисеев (Родной край — спорт).

Среди женщин чемпионками в турнире стали:

В весовой категории до 56 кг:

  • 1 место — Дарья Твершина (Юпитер).

В весовой категории до 60 кг:

  • 1 место — Дарья Малиева (Юпитер).

В весовой категории до 64 кг:

  • 1 место — Светлана Панина (Юпитер).

В весовой категории до 68 кг:

  • 1 место — Нада Бахит (Юпитер).

Напомним, школа «Родной край — спорт» является флагманом по подготовке самбистов и дзюдоистов, которая за время своей работы воспитала именитых спортсменов.

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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