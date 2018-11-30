ХК «Рязань» с разгромным счетом проиграл в Самаре. В четверг, 29 ноября, «горожане» со счетом 2:6 уступили ЦСК ВВС.
В первом периоде хозяева отличились дважды.
В начале второй двадцатиминутки «горожане» сократили счет усилиями Юрия Муравьева. Спустя 30 секунд ЦСК восстановил разницу в счете, а потом забросили еще две шайбы.
В последнем периоде Артем Прохоров установил окончательный счет 2:6.
«Комментировать особо нечего. Сегодня на льду была одна команда — команда Самары. К своей игре большие вопросы. После достаточно удачной игры в Тольятти, где мы серьезно потрепали соперника, сегодня мы не увидели этого», — заявил после матча тренер «горожан» Павел Десятков.
Следующий матч ХК «Рязань» проведет 3 декабря во ДС «Олимпийский» против «Ермака» из Ангарска.
Фото ХК «Рязань»