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10:48, 30 ноября 2018 789

ХК «Рязань» с разгромным счетом проиграл в Самаре

ХК «Рязань» с разгромным счетом проиграл в Самаре

ХК «Рязань» с разгромным счетом проиграл в Самаре. В четверг, 29 ноября, «горожане» со счетом 2:6 уступили ЦСК ВВС.

В первом периоде хозяева отличились дважды.

В начале второй двадцатиминутки «горожане» сократили счет усилиями Юрия Муравьева. Спустя 30 секунд ЦСК восстановил разницу в счете, а потом забросили еще две шайбы.

В последнем периоде Артем Прохоров установил окончательный счет 2:6.

«Комментировать особо нечего. Сегодня на льду была одна команда — команда Самары. К своей игре большие вопросы. После достаточно удачной игры в Тольятти, где мы серьезно потрепали соперника, сегодня мы не увидели этого», — заявил после матча тренер «горожан» Павел Десятков.

Следующий матч ХК «Рязань» проведет 3 декабря во ДС «Олимпийский» против «Ермака» из Ангарска.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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