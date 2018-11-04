ФК «Рязань» проиграл московскому «Торпедо» в заключительном домашнем матче. В субботу, 3 ноября, встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу столичного клуба.
Из-за желтых карточек игру пропустили сразу два ведущих игрока ФК «Рязань» — Евгений Маричев и Илья Ваганов.
В первом тайме «горожане» активно атаковали, но во втором соперники поменялись ролями.
На 65-ой минуте встречи Артур Галоян принял мяч от угла штрафной и переправил его в створ ворот — срикошетив от штанги тот угодил в сетку. Позже Никита Кашаев исполнил штрафной.
После второго забитого гола подопечные Гарника Аваляна еще пытались вернуть инициативу, но безуспешно.
Следующий матч ФК «Рязань» проведет 10 ноября в Москве со «Строгино». Это будет заключительная игра команды в 2018 году.