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13:34, 4 ноября 2018 867

ФК «Рязань» проиграл московскому «Торпедо» в заключительном домашнем матче

ФК «Рязань» проиграл московскому «Торпедо» в заключительном домашнем матче

ФК «Рязань» проиграл московскому «Торпедо» в заключительном домашнем матче. В субботу, 3 ноября, встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу столичного клуба.

Из-за желтых карточек игру пропустили сразу два ведущих игрока ФК «Рязань» — Евгений Маричев и Илья Ваганов.

В первом тайме «горожане» активно атаковали, но во втором соперники поменялись ролями.

На 65-ой минуте встречи Артур Галоян принял мяч от угла штрафной и переправил его в створ ворот — срикошетив от штанги тот угодил в сетку. Позже Никита Кашаев исполнил штрафной.

После второго забитого гола подопечные Гарника Аваляна еще пытались вернуть инициативу, но безуспешно.

Следующий матч ФК «Рязань» проведет 10 ноября в Москве со «Строгино». Это будет заключительная игра команды в 2018 году.

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