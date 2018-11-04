В Рыбновской школе-интернате открыли футбольное поле с искусственным покрытием. Его сделали на деньги благотворительного фонда «Северная корона» за два месяца, сообщает издательство «
Первый товарищеский матч провели команды Рыбновской и Солотчинской школ-интернатов.
Директор Рыбновской школы-интерната Валерий Протасов пояснил, что новое поле продлит детям футбольный сезон.
«Мы развиваем детский спорт не только собственными усилиями, но и с помощью наших благотворителей, — рассказал он. — На поле любят играть не только футболисты, но и дети помладше с удовольствием бегают, валяются. Видно, насколько им это приятно».
Директор фонда «Северная корона» Наталия Юнченкова отметила, что это шестое поле, которое построил фонд.
«Пресса» отмечает, что это первое поле с искусственным покрытием в Рыбновском районе.