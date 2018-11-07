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10:30, 7 ноября 2018 637

ХК «Рязань» обыграл воскресенский «Химик». Видео

ХК «Рязань» обыграл воскресенский «Химик». Видео

ХК «Рязань» в Воскресенске одержал победу над местным «Химиком». Встреча завершилась во вторник, 6 ноября, со счетом 3:2.

Первыми открыли счет «горожане» — Сергей Зборовский вошел в зону хозяев по правому флангу и мощно бросил.

Голкипер «Химика» Павел Хомченко парировал шайбу на накатившегося Александра Репьяха — 1:0.

ХК «Рязань» не удалось удержать лидерство до перерыва. На последней минуте ворота «горожан» атаковал Алексей Кириллов.

В следующем периоде инициативу «перехватили» соперники, но рязанцам удалось еще дважды успешно атаковать.

Набрав 25 очков ХК «Рязань», вышел на 12-е место в турнирной таблице. 8 ноября «горожанам» предстоит провести заключительный матч выездного турне — в Москве в ЛДС ЦСКА с фарм-клубом армейцев «Звезда».

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