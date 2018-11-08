БК «Рязань» обыграл «Эльбрус» в Черкесске

БК «Рязань» обыграл местный «Эльбрус» в Черкесске. В четверг, 7 ноября, встреча завершилась со счетом 90:74, сообщила клубная пресс-служба.
Рязанцы считались фаворитами игры, но преимущества «зубрам» удалось добиться только в заключительном периоде.
В начале матча рязанцы повели 4:0, но соперники сравняли счет, вышли вперед и некоторое время оставались впереди.
После первого перерыва ситуация изменилась — «зубры» смогли вырваться вперед. Но успех был недолгим: за три минуты с начала третьей четверти рязанцы вместили четыре потери, три промаха и фол.
«Эльбрус» снова вышел вперед, третий период снова остался за хозяевами.
В заключительном периоде «зубры» организовали рывок и смогли сделать счет 75:62 к исходу 33-й минуты.
Ближе к финалу рязанцы значительно вышли вперед. В итоге игра закончилась со счетом 90:74 в пользу «зубров».
БК «Рязань» вышел на 6-7 место с тремя победами в пяти проведенных матчах.
8 ноября в Черкесске состоится вторая игра между «Эльбрусом» и БК «Рязань», начало в 18:00.