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10:48, 10 декабря 2018 1123

ХК «Рязань» забил три шайбы, но проиграл «Металлургу». Фото

ХК «Рязань» забил три шайбы, но проиграл «Металлургу». Фото

В пятницу, 7 декабря, ХК «Рязань» проиграл Новокузнецкому «Металлургу» по буллитам. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Счет в матче открыли гости в большинстве. Хозяева отыгрались за три минуты до первого перерыва, отличился Андрей Луговой.

В начале второго периода «Металлург» вновь вышел вперед, но рязанцы смогли вновь сравнять счет в большинстве благодаря голу Валерия Васильева.

Спустя пять минут «горожане» смогли впервые в матче выйти вперед — Сергей Мельников с партнером реализовали выход «один в два».

Гости отыгрались до конца второго перерыва, а в третьем периоде получили право на буллит, который отразил Сергей Горелов.

В овертайме заброшенных шайб зрители не увидели, а в серии буллитов победу одержали хоккеисты «Металлурга».

«Хорошая игра — как со стороны гостей, так и с нашей стороны. Серию буллитов могли и мы выиграть, забрось пятый бросок или не пропусти после первой реализованной дополнительной попытки. Рады и этому, курочка клюет по зернышку», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков

«Горожане» с 36-ю баллами расположились на 13-м месте в таблице. Следующий матч команда сыграет 13 декабря в Питере против «СКА-Невы».

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