В выходные под Рязанью пройдет автокросс. Расписание

В предстоящие выходные, 15-16 декабря, на трассе «Семеновская» около деревни Семено-Оленинское пройдет автокросс «Новогодний Кубок Рязани». Об этом сообщил
Всех желающих пригласили посмотреть на гонки.
Расписание 15 декабря:
- 11:15 — брифинг для участников соревнований;
- 11:35 — отборочные заезды Д2Н, Д2кл, Т1-2500;
- 12:30-13:10 — технический перерыв;
- 13:10-16:00 — отборочные заезды Т4-1,Т4-2,Т4-3.
Расписание 16 декабря:
- 10:30-10:50 — торжественное открытие соревнований;
- 11:10-14:30 — финальные заезды;
- 15:00-15:30 — награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.