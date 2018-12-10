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9:50, 10 декабря 2018 875

В выходные под Рязанью пройдет автокросс. Расписание

В выходные под Рязанью пройдет автокросс. Расписание

В предстоящие выходные, 15-16 декабря, на трассе «Семеновская» около деревни Семено-Оленинское пройдет автокросс «Новогодний Кубок Рязани». Об этом сообщил сайт Рязанского района.

Всех желающих пригласили посмотреть на гонки.

Расписание 15 декабря:

  • 11:15 — брифинг для участников соревнований;
  • 11:35 — отборочные заезды Д2Н, Д2кл, Т1-2500;
  • 12:30-13:10 — технический перерыв;
  • 13:10-16:00 — отборочные заезды Т4-1,Т4-2,Т4-3.

Расписание 16 декабря:

  • 10:30-10:50 — торжественное открытие соревнований;
  • 11:10-14:30 — финальные заезды;
  • 15:00-15:30 — награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

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