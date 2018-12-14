Елена Данилова намерена покинуть «Рязань-ВДВ». Об этом RZN.info сообщила сама 31-летняя спортсменка.
По словам футболистки, ей пока не предлагали продлить контракт.
«Свое будущее в клубе с руководством я не обсуждала, сейчас с агентами рассматриваю варианты с зарубежными клубами», — подчеркнула Данилова.
Она отметила, что в российском чемпионате сложной найти «достойный» клуб. «Если не найду клуб, который мне по душе, то закончу карьеру», — заявила футболистка.
В пресс-службе «Рязани-ВДВ» рассказали, что подписание контрактов начнется в конце января.
«На данный момент клуб не в состоянии удовлетворить условия ее контракта, однако мы очень надеемся, что удастся достигнуть понимания в этом вопросе. Команда будет рада видеть своего лучшего нападающего в новом сезоне», — заключили собеседники.
Напомним, в текущем сезоне Данилова стала чемпионом России в составе рязанского клуба. Форвард забила 11 голов в 14 матчах. Позже ее