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16:22, 14 декабря 2018 638

Елена Данилова намерена покинуть «Рязань-ВДВ»

Елена Данилова намерена покинуть «Рязань-ВДВ»

Елена Данилова намерена покинуть «Рязань-ВДВ». Об этом RZN.info сообщила сама 31-летняя спортсменка.

По словам футболистки, ей пока не предлагали продлить контракт.

«Свое будущее в клубе с руководством я не обсуждала, сейчас с агентами рассматриваю варианты с зарубежными клубами», — подчеркнула Данилова.

Она отметила, что в российском чемпионате сложной найти «достойный» клуб. «Если не найду клуб, который мне по душе, то закончу карьеру», — заявила футболистка.

В пресс-службе «Рязани-ВДВ» рассказали, что подписание контрактов начнется в конце января.

«На данный момент клуб не в состоянии удовлетворить условия ее контракта, однако мы очень надеемся, что удастся достигнуть понимания в этом вопросе. Команда будет рада видеть своего лучшего нападающего в новом сезоне», — заключили собеседники.

Напомним, в текущем сезоне Данилова стала чемпионом России в составе рязанского клуба. Форвард забила 11 голов в 14 матчах. Позже ее признали лучшим игроком сезона.

© RZN.info

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