ХК «Рязань» забросил четыре шайбы вице-чемпиону, но проиграл

ХК «Рязань» проиграл вице-чемпиону. В четверг, 13 декабря, «горожане» проиграли в гостях «СКА-Неве» со счетом 4:7.
Первую шайбу гости забросили уже на четвертой минуте, однако до перерыва благодаря голу Александра Полунина рязанцы сравняли счет.
Второй период начался с двух шайб от питерцев, на которую «горожане» ответили голом Андрея Щербова в большинстве.
После этого хозяева дважды воспользовались удалениями и сделали счет крупным — 5:2.
Однако рязанцы смогли вернуть минимальную разницу в счете.
Дублем отметился Полунин, а Александр Акмальдинов забросил первую шайбу за «Рязань».
Гости пытались отыграться, выпускали шестого полевого игрока, но пропустили гол в пустые ворота. Окончательный счет гости установили за 17 секунд до финальной сирены.
«Начало встречи мы проиграли. Проиграли по движению и по счету. Во втором периоде пропустили необязательные голы и отпустили соперника. Но рук не опускали, бились до конца, в этом плане своих ребят упрекнуть не могу. Но, к сожалению, не сумели мы сравнять счет. Гол в пустые ворота и седьмая шайба — это издержки нашего желания достать соперника», — заявил после матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков.
«Горожане» остались в зоне плей-офф, следующий матч они проведут 15 декабря в Санкт-Петербурге против «Динамо».
Фото и видео «СКА-Нева»