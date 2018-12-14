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14:49, 14 декабря 2018 1804

ХК «Рязань» забросил четыре шайбы вице-чемпиону, но проиграл

ХК «Рязань» забросил четыре шайбы вице-чемпиону, но проиграл

ХК «Рязань» проиграл вице-чемпиону. В четверг, 13 декабря, «горожане» проиграли в гостях «СКА-Неве» со счетом 4:7.

Первую шайбу гости забросили уже на четвертой минуте, однако до перерыва благодаря голу Александра Полунина рязанцы сравняли счет.

Второй период начался с двух шайб от питерцев, на которую «горожане» ответили голом Андрея Щербова в большинстве.

После этого хозяева дважды воспользовались удалениями и сделали счет крупным — 5:2.

Однако рязанцы смогли вернуть минимальную разницу в счете.

Дублем отметился Полунин, а Александр Акмальдинов забросил первую шайбу за «Рязань».

Гости пытались отыграться, выпускали шестого полевого игрока, но пропустили гол в пустые ворота. Окончательный счет гости установили за 17 секунд до финальной сирены.

«Начало встречи мы проиграли. Проиграли по движению и по счету. Во втором периоде пропустили необязательные голы и отпустили соперника. Но рук не опускали, бились до конца, в этом плане своих ребят упрекнуть не могу. Но, к сожалению, не сумели мы сравнять счет. Гол в пустые ворота и седьмая шайба — это издержки нашего желания достать соперника», — заявил после матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков.

«Горожане» остались в зоне плей-офф, следующий матч они проведут 15 декабря в Санкт-Петербурге против «Динамо».

Фото и видео «СКА-Нева»

© RZN.info

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