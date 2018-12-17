Десантное училище досрочно выиграло первый круг рязанской НХЛ 18+. В четвертом туре «РВВДКУ» обыграл «Автоимпорт» со счетом 5:1 и вышел на чистое первое место в таблице.
Счет во втором периоде открыли «десантники», спустя несколько минут они удвоили преимущество. Одну шайбу «автомобилисты» отыграли до второго перерыва, но в третьей двадцатиминутке забивали только хоккеисты «РВВДКУ». Пятая шайба влетела уже в пустые ворота «Автоимпорта».
Не смотря на поражение, «автомобилисты» остались на втором месте в таблице.
«Рыбное-Триумф» осталось на третьем месте, команда обыграла «Сталькомплект» со счетом 3:2. Рыбновцы обменялись шайбами с аутсайдером лиги в первых двух периодах. Еще по голу команды забросили во втором периоде. Судьба матча решилась за две минуты до сирены. Голом отметился Алексей Зубков.
Единственную ничью в туре сыграли «МБ Рязань» и «Поляны». Команды забросили на двоих шесть шайб и остались во второй половине турнирной таблицы.
В следующем туре лидер сыграет с «МБ Рязань». Аутсайдеры «Сталькомплект» и «Поляны» сразятся между собой, а «Автоимпорт» и «Рыбное-Триумф» разыграют второе место.