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17:07, 17 декабря 2018 1257

Десантное училище досрочно выиграло первый круг рязанской НХЛ 18+ 1

Десантное училище досрочно выиграло первый круг рязанской НХЛ 18+

Десантное училище досрочно выиграло первый круг рязанской НХЛ 18+. В четвертом туре «РВВДКУ» обыграл «Автоимпорт» со счетом 5:1 и вышел на чистое первое место в таблице.

Счет во втором периоде открыли «десантники», спустя несколько минут они удвоили преимущество. Одну шайбу «автомобилисты» отыграли до второго перерыва, но в третьей двадцатиминутке забивали только хоккеисты «РВВДКУ». Пятая шайба влетела уже в пустые ворота «Автоимпорта».

Не смотря на поражение, «автомобилисты» остались на втором месте в таблице.

«Рыбное-Триумф» осталось на третьем месте, команда обыграла «Сталькомплект» со счетом 3:2. Рыбновцы обменялись шайбами с аутсайдером лиги в первых двух периодах. Еще по голу команды забросили во втором периоде. Судьба матча решилась за две минуты до сирены. Голом отметился Алексей Зубков.

Единственную ничью в туре сыграли «МБ Рязань» и «Поляны». Команды забросили на двоих шесть шайб и остались во второй половине турнирной таблицы.

В следующем туре лидер сыграет с «МБ Рязань». Аутсайдеры «Сталькомплект» и «Поляны» сразятся между собой, а «Автоимпорт» и «Рыбное-Триумф» разыграют второе место.

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