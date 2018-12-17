ХК «Рязань» обыграл чемпиона ВХЛ, проигрывая в две шайбы. Фото

В субботу, 15 декабря, «горожане» одержали победу над «Динамо» в Петербурге со счетом 3:2.
Хозяева открыли счет на восьмой минуте, реализовав большинство. После перерыва чемпионы удвоили счет, а спустя несколько минут получили право на буллит. Однако нападающий хозяев Евгений Монс послал шайбу выше цели.
Рязанцы сравняли игру, а за три минуты до конца второго периода отыграли одну шайбу. Александр Акмальдинов забросил во второй игре подряд.
В заключительной двадцатиминутке рязанцы, играя пять на три, сравняли счет, дублем отметился Акмальдинов. Через полторы минуты еще одно большинство реализовал Александр Полунин.
После матча главный тренер ХК «Рязань Павел Десятков отметил, что команда выполнила поставленную задачу.
«Играли терпеливо за исключением моментов удалений и назначенного буллита. Дождались своих шансов, забили голы в большинстве», — подчеркнул тренер.
ХК «Рязань» набрал 38 очков и расположился на 14-м месте в таблице.
Следующий матч «горожане» проведут в понедельник, 17 декабря в Тюмени против «Рубина».
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