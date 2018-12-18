ХК «Рязань» обыграл в Тюмени «Рубин». Видео

ХК «Рязань» обыграл в Тюмени «Рубин». В понедельник, 17 декабря, «горожане» в овертайме победили со счетом 3:2.
Гости открыли счет в матче на второй минуте. Александр Акмальдинов в большинстве забросил четвертую шайбу в трех последних матчах. После гола рязанцы отдали инициативу и начали играть на контратаках.
Во втором периоде Владимир Карпов рикошетом от конька защитника сделал счет 2:0.
В третьем периоде гости не только отыграли одну шайбу, но и сравняли счет за две секунды до сирены.
В овертайме дубль Карпова принес «горожанам» вторую подряд победу со счетом 3:2.
«Хорошая игра с сильным соперником, претендующим на самые высокие места в таблице. Построили свой хоккей от обороны, на контратаках. В третьем периоде пошли удаления с нашей стороны, отдали много сил, которых нам и не хватило на концовку отрезка. Рубиновцы переломили игру. Ну, а в овертайме мы забросили хорошую шайбу», — подвел итоги матча главный тренер гостей Павел Десятков.
ХК «Рязань» набрал 40 очков и поднялся на 13-е место.
Последний гостевой матч в 2018 году «горожане» сыграют 19 декабря в Ханты-Мансийске против «Югры».
Фото и видео ХК «Рубин»