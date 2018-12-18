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16:52, 18 декабря 2018 1218

Вице-чемпион рязанской НХЛ выиграл первый круг с отрывом

Вице-чемпион рязанской НХЛ выиграл первый круг с отрывом

Вице-чемпион рязанской НХЛ выиграл первый круг с отрывом. В девятом туре Касимовский «Восход СУ-2» обыграл «Сокол» со счетом 3:0. Победа принесла лидерам 27 очко и отрыв от преследователя до пяти очков.

На втором месте расположилась рязанская «Империя», в девятом туре команда разгромила «Державу» со счетом 9:0. Отметим, что Валерий Сорокин забросил две шайбы и отдал четыре передачи.

В тройке первый круг закончил дебютант «Светлый». Команда строительного союза со счетом 7:3 обыграла динамовцев.

Действующий чемпион «Автоимпорт» занял четвертое место в первом круге. В девятом туре команда одержала победу над «Здоровьем» — 4:2, проигрывая по ходу матча в две шайбы.

В середине таблицы разместилась «Шкода-Рязань», которая в последнем туре разгромила «Энергию» — 5:0. Три очка на свой счет записал Сергей Голобоких.

Во второй группе после первого тура лидирует «Витязь», а на втором месте «Дядьково», которое обыграло со счетом 4:1 «Лесной».

На третьем месте рыбновские хоккеисты, обыгравшие в непростом поединке «Ухолово» — 4:2.

В восьмом туре разгромную победу одержали «десантники», которые забросили шесть безответных шайб администрации Рязани.

Единственную ничью в туре зафиксировали в Сасове, где «Мещера» и «Чучково» забросили на двоих восемь шайб.

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